رياضة
"كروز أزول" المكسيكي يسعى للتعاقد مع محترف "النصر"
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي كروز أزول المكسيكي في التعاقد مع محترف النصر، الأرجنتيني فونيس موري .
و أشارت شبكة ESPN التلفزيونية في نسختها الإسبانية أن الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع النصر السعودي لديه عرض محدد من كروز أزول المكسيكي وقد تنتهي المفاوضات بين الناديين هذا الأسبوع.
وبحسب تلك التقارير فإن رغبة النادي المكسيكي تأتي بناءً على توصية مدرب الفريق دييغو اغيري .
وقالت تلك التقارير إن النادي المكسيكي قدم طلبًا لإدارة النصر باستعارة اللاعب لمدة موسم مع أفضلية الشراء.
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة النصر تسعى لفسخ التعاقد مع اللاعب، حيث لم يقدم ما يرضي طموحات النصراويين.
وانضم موري إلى النصر في صيف العام الماضي قادمًا من فياريال الإسباني، لكنه لم يقدم الإضافة المأمولة مع الفريق النصراوي طوال الفترة الماضية.