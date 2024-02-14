"ليجاسي" و"أندريتي التوكيلات" و"ساينز إكس إي" يكشفون عن سائقيهم المشاركين في "إكستريم إي 2024"

ومع اكتمال الاستعدادات لهذه البطولة، كشف النادي الأمريكي ليجاسي موتور كلوب، عن أن البطل السابق لسباقات NASCAR لسبع مرات، جيمي جونسون، سيقود الفريق في هذه البطولة إلى جانب الأمريكية غراي ليدبيتر، ولكن بسبب تزامن الجولتين الافتتاحيتين لـ إكستريم إي مع سباق دايتونا 500 فسيشارك الأمريكي ترافيس بسترانا بدلًا من جونسون، الذي سيقود الفريق في بقية الجولات، ويشارك فريق ليجاسي موتور كلوب في هذه السلسلة بالتعاون مع جيمي جونسون المالك والمشارك في الفريق.