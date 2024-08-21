"الرياضة": أكثر من 100 طلب لخصخصة الشباب والاتفاق في إطار تخصيص 170 ناديًا سعوديًّا

أعلن مدير الإدارة العامة للاستثمار في وزارة الرياضة، منصور المقبل، أن الهدف الأساسي من تخصيص الأندية السعودية هو تعزيز المنافسة الرياضية، وخلق بيئة تنافسية أقوى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي تنظمه الوزارة.
وأشار المقبل إلى أن عملية تخصيص الأندية ستكون طويلة وشاملة، وتتضمن تخصيص أكثر من 170 ناديًا تحت إشراف الوزارة.
وذكر أن أندية مثل الشباب والاتفاق والتعاون تلقت بالفعل أكثر من 100 طلب لامتلاكها، مؤكدًا أن عملية طرح هذه الأندية ستتم في مراحل لاحقة بعد استيفاء الشروط والموافقات الضرورية.
وأوضح المقبل أن الشباب والاتفاق تحديدًا يحظيان باهتمام كبير من الشركات بناءً على نتائج الاستفتاء، مؤكدًا أن عملية التخصيص تمرُّ بمراحل عدة، تشمل تجهيز الأندية، وأخذ الموافقات اللازمة قبل طرحها للاستثمار.