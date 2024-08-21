"الرياضة": أكثر من 100 طلب لخصخصة الشباب والاتفاق في إطار تخصيص 170 ناديًا سعوديًّا

وأوضح المقبل أن الشباب والاتفاق تحديدًا يحظيان باهتمام كبير من الشركات بناءً على نتائج الاستفتاء، مؤكدًا أن عملية التخصيص تمرُّ بمراحل عدة، تشمل تجهيز الأندية، وأخذ الموافقات اللازمة قبل طرحها للاستثمار.