أخضر الناشئين يفتتح معسكر الطائف.. استعدادًا لكأس العرب بمشاركة 23 لاعبًا

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يسبق المغادرة إلى الجزائر في الثامن عشر من الشهر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس العرب.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 23 لاعبًا للبطولة، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاتة، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز زيد، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، أصيل عبدالله، نواف البشري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها في الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.