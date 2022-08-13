أخضر الناشئين يفتتح معسكر الطائف.. استعدادًا لكأس العرب بمشاركة 23 لاعبًا

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 23 لاعبًا للبطولة، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاتة، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز زيد، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، أصيل عبدالله، نواف البشري.