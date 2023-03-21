في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.. الكويت الكويتي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري

تجاوز نادي الكويت الكويتي منعطف منافسه نادي شبيبة الساورة الجزائري بعد أن تعادل معه بهدف لمثله في مباراة الإياب جمعت بينهما اليوم في مدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.