في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.. الكويت الكويتي يتجاوز شبيبة الساورة الجزائري

تجاوز نادي الكويت الكويتي منعطف منافسه نادي شبيبة الساورة الجزائري بعد أن تعادل معه بهدف لمثله في مباراة الإياب جمعت بينهما اليوم في مدينة وهران الجزائرية، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسيلاقي الكويت الكويتي في المباراة المقبلة الفائز من شباب الأردن الأردني ونواذيبو الموريتاني، والتي ستؤهل الفائز بها إلى الدور الثاني من البطولة، والذي سيُقام بالنظام المجمع في المملكة العربية السعودية خلال الصيف القادم.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الكويت الكويتي على ملعبه بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مرهون، ليتأهل بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.
وفي الإياب افتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل لفريق الكويت، بينما أدرك شبيبة الساورة التعادل بوساطة اللاعب إلياس دوسن.