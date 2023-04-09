الفيحاء قبل موقعة النصر : الإصابة تغيب البرازيلي "رايلر" أسبوعين

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أسفرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القـدم المحترف البرازيلي ريكاردو رايلـر، عن تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة".