الفيحاء قبل موقعة النصر : الإصابة تغيب البرازيلي "رايلر" أسبوعين

أعلن نادي الفيحاء تعرض محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي ريكاردو رايلر لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة سيبعده عن الملاعب لقرابة أسبوعين.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أسفرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القـدم المحترف البرازيلي ريكاردو رايلـر، عن تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة".
وتابع: "ويحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي لمدة تتراوح بيـن 10 أيام إلى أسبوعين، حيـث سيغيب عن مواجهة النصر اليـوم الأحد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي".
وكان رايلر قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية مع الهلال المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لدوري روشن للمحترفين.