الأخضر الشاب يتغلب على البحرين.. استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي النجمة البحريني، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.
وسجل هدف المباراة اللاعب صالح الرحماني في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.
ودخل المدير الفني صالح المحمدي المباراة بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، أحمد الجليدان، سويلم المنهالي، محمد سليمان، وليد صابر، فيصل الصبياني، عباس الحسن، ثامر الشهراني، ياسين الزبيدي، محمد المري، وصالح الرحماني.
يُذكر أن المنطقة الشرقية ستستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر، التي تضم الأخضر وإلى جانبه منتخبات الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان.