الأخضر الشاب يتغلب على البحرين.. استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي النجمة البحريني، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 في أوزبكستان.