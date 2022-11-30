الصدارة ألمانية والأخير عربي.. تعرّف على أجور مدربي المونديال وترتيب "رينارد"

الغريب في القائمة أن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، حل في المركز 16 براتب مليون ونصف المليون يورو، وينتهي عقده بنهاية البطولة؛ لكن صحيفة سبورت الإسبانية أشارت إلى أن النتائج الجيدة التي يحققها إنريكي منذ توليه المسؤولية واعتماده على عدد كبير من اللاعبين الشباب؛ قد يكون سببًا في استمراره لعدة أعوام أخرى.