تحضيرًا لبطولة القارات.. أخضر الشاطئية يعسكر في البحرين

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في مملكة البحرين، في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.