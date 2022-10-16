تحضيرًا لبطولة القارات.. أخضر الشاطئية يعسكر في البحرين

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، معسكرًا تدريبيًا خارجيًا في مملكة البحرين، في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري، يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممثلًا في Beach Soccer والمقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وكان الجهاز الفني لأخضر الشاطئية بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار والبالغ عددهم 16 لاعبًا وهم: محمد العجمي ووليد صفحي ومبارك الدوسري وصالح القرني ومحمد خاتم ومحمد عماش ورمزي دكمان وسلمان الرشيدي وعلي سليمان وسعود العتيبي ويحيى طميحي وماجد شمهاني وخالد وهيب ووليد اليوبي ومهند الصبحي وبلال بوده.
من جانبه؛ تحدث مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية عبدالمحسن المعمر قائلًا: "إن هذا المعسكر يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer".
وأضاف قائلًا: "إن (أخضر الشاطئية) سيخوض عددًا من المباريات الودية مع نظيره المنتخب البحريني قبل السفر إلى دبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري".
يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.