على ذمة "جورج باك".. "جون بروكس" وصل للرياض ووقّع مع "النصر"

وقال الإعلامي "جورج جاك" الذي يعمل في "exess live": تم توقيع عقد بين الطرفين حتى عام 2025، ولم يتبقَّ غير الإعلان الرسمي؛ معلقًا: مبروك لجمهور نادي النصر.