على ذمة "جورج باك".. "جون بروكس" وصل للرياض ووقّع مع "النصر"

كشفت تقارير إعلامية، أن المدافع جون بروكس لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، قد وصل قبل ساعات إلى مقر نادي النصر؛ حيث تم التوقيع مع النادي للموسم الجديد.
وقال الإعلامي "جورج جاك" الذي يعمل في "exess live": تم توقيع عقد بين الطرفين حتى عام 2025، ولم يتبقَّ غير الإعلان الرسمي؛ معلقًا: مبروك لجمهور نادي النصر.
وذكرت تقارير سابقة أن إدارة النصر قدّمت عرضًا بقيمة 3 ملايين دولار عن الموسم الواحد للاعب؛ من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية، العديد من الصفقات فتعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة لضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.