تعرف على مواصفات الكأس الجديدة "أغلى الكؤوس" .. كأس خادم الحرمين الشريفين

وجاء تصميم الكأس الذي يمنح الفائز به مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، من خلال استخدام مادة الفضة الإسترليني عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، ويبلغ وزن الكأس 9,32 كجم في إشارة إلى عام 1932م وهو العام الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية.