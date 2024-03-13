تعرف على مواصفات الكأس الجديدة "أغلى الكؤوس" .. كأس خادم الحرمين الشريفين

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال حفل أقيم في الرياض، بحضور ممثلي الأندية وعددٍ من الرياضيين وممثلي وسائل الإعلام.
وجاء تدشين الكأس الجديدة بعد أن حقق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس الذي دُشّنت موسم 2011 ـ 2012 حيث تنص اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بأحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في حال تحقيقه 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة.
ويأتي تصميم الكأس الغالية بشكلها الجديد مستوحى من تصميم النسخ الماضية بالفكرة التصميمية والمستوحاة نفسها من العراقة التي تثبت أهمية الكأس وقيمتها التاريخية في المنطقة.
وجاء تصميم الكأس الذي يمنح الفائز به مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، من خلال استخدام مادة الفضة الإسترليني عيار 925 المطلية بالذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، ويبلغ وزن الكأس 9,32 كجم في إشارة إلى عام 1932م وهو العام الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية.
ويعتلي الكأس كرة قدم مطلية بالذهب الخالص ومادة الملكيت، وتنحدر منها 4 مقابض مميزة، وفي المنتصف يوجد شعار السيفين والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نقش اسم الكأس يدويًا بشكلٍ دائري.
ويبلغ ارتفاع الكأس 54 سم، وقطر القاعدة 17 سم، وعرض 18 سم، وفي الأسفل تتشكل قاعدة مصنوعة من الرخام مع مادة الملكيت.