الوحدة يكشف عن التقرير الطبي لإصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول

كشفت إدارة نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن التقرير الطبي لإصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول، نور الرشيدي، ومحمد القرني، وسعد خيري.
وذكر التقرير الطبي أن إصابة المدافع نور الرشيدي هي عبارة عن كسر في ضلع الصدر، سيحتاج خلالها اللاعب إلى أربعة أسابيع، قبل العودة للتدريبات.
أما اللاعب محمد القرني، فقد أجرى عملية جراحية في البط، ستبعده عن العودة للملاعب لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات، في حين سيجري المدافع سعد خيري عملية جراحية في البطن خلال الأيام القليلة القادمة، ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهر.
يشار أن الوحدة يحتل المركز الثاني عشر بترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15نقطة، تنتظره مباراة هامة غداً أمام مضيفه الفيحاء لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري.