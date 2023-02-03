الوحدة يكشف عن التقرير الطبي لإصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول

أما اللاعب محمد القرني، فقد أجرى عملية جراحية في البط، ستبعده عن العودة للملاعب لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات، في حين سيجري المدافع سعد خيري عملية جراحية في البطن خلال الأيام القليلة القادمة، ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهر.