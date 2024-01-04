12 مليون يورو.. الشباب يقدم عرضًا رسميًّا لنابولي للتعاقد مع "بوليتانو"

قدّم مسؤولو نادي الشباب عرضًا رسميًّا لإدارة نابولي الإيطالي للتعاقد مع اللاعب ماتيو بوليتانو، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب ما نشره الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ فإن إدارة الشباب قدمت عرضًا بقيمة 12 مليون يورو، وعقدًا للاعب براتب 7 ملايين يورو سنويًّا لمدة 3 سنوات.
وينتهي عقد ماتيو بوليتانو البالغ من العمر 30 عامًا مع نابولي في 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2021، قادمًا من إنتر ميلان، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.
ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 32 نقطة عن الهلال المتصدر.