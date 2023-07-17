7 أندية تشارك في النسخة الثانية من دوري الرديف التنشيطي

وجاء القرار بناءً على الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات مع أندية دوري روشن ورابطة دوري المحترفين والاستماع لوجهات النظر واستعراض روزنامة الموسم الرياضي المقبل ستشهد عددًا من المشاركات الخارجية ومعسكرات المنتخبات الوطنية، حيث ستشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا في قطر وإقامة كأس آسيا تحت 23 عامًا في أبريل.