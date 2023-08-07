تحتضنها جدة بمشاركة 8 منتخبات.. استعدادات مكثفة لتنظيم بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للناشئين تحت (19 سنة)، الدكتور خالد الزغيبي اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء اللجان في البطولة، عبر الاتصال المرئي، ورحب الزغيبي في بداية حديثه بالجميع، متمنياً أن تظهر البطولة بالمستوى المأمول كما تعودنا، خاصة وأن المملكة سباقة في استضافة البطولات العالمية والإقليمية، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الرياضة، التي نعتبرها المحفز الأول لجميع رياضات الوطن.