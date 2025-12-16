الاتحاد الآسيوي يسلّط الضوء على ملاعب كأس آسيا تحت 23 عامًا في السعودية 2026

ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة):

يتسع لـ3,055 متفرجًا، وسيستضيف 10 مباريات، منها 6 في دور المجموعات، و2 في ربع النهائي، وواحدة في نصف النهائي، وأخرى لتحديد المركز الثالث. استُخدم أيضًا في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2025.