الاتحاد الآسيوي يسلّط الضوء على ملاعب كأس آسيا تحت 23 عامًا في السعودية 2026

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في السعودية 2026، والتي ستنطلق في السادس من يناير بمشاركة 16 منتخبًا، سلّط الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على الملاعب الأربعة التي ستحتضن منافسات البطولة في مدينتَي الرياض وجدة، والتي تستضيف 32 مباراة.
ملعب الأمير فيصل بن فهد (الرياض):
سوف يستضيف ست مباريات في دور المجموعات (3 مباريات في المجموعة الثالثة و3 في الرابعة). وتبلغ سعته 22 ألف متفرج، ويُعد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، وقد شهد مؤخرًا مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ملعب نادي الشباب (الرياض):
افتُتح عام 1984، ويتسع لـ14 ألف متفرج. سيستضيف أيضًا ست مباريات في دور المجموعات (3 مباريات للمجموعة الثالثة و3 للرابعة). شهد انطلاقته المجددة في مباراة ضمن كأس الملك عام 2019.
ستاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة):
يتسع لـ3,055 متفرجًا، وسيستضيف 10 مباريات، منها 6 في دور المجموعات، و2 في ربع النهائي، وواحدة في نصف النهائي، وأخرى لتحديد المركز الثالث. استُخدم أيضًا في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2025.
ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية (جدة):
سيكون الملعب الرئيسي للبطولة، ويستضيف 10 مباريات، من ضمنها المباراة النهائية. بُني عام 1970 ويتسع لـ24,159 متفرجًا، ويُعد الملعب البيتي لناديَي الاتحاد والأهلي. استضاف مؤخرًا أدوارًا نهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وتُعد هذه الملاعب مجهّزة بالكامل لاستضافة نجوم آسيا الصاعدين، في أجواء احترافية تدعم تحقيق نسخة متميزة من البطولة القارية.