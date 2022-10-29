احتفظ بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي .. "نيوكاسل" يواصل صحوته

واصل فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه الإيجابية وحقق انتصاره الثالث تواليًا، حيث تخطى ضيفه أستون فيلا برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، أمس.