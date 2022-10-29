احتفظ بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي .. "نيوكاسل" يواصل صحوته

واصل فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه الإيجابية وحقق انتصاره الثالث تواليًا، حيث تخطى ضيفه أستون فيلا برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، أمس.
وبتلك النتيجة فض نيوكاسل شراكة المركز الرابع مع تشيلسي بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة مقابل 21 للنادي اللندني، الذي مُني بخسارة مذلة أمام مضيفه برايتون 1ـ4.
وهذا هو الانتصار الثالث لنيوكاسل عقب فوزه على إيفرتون وتوتنهام. وسجل الأهداف الـ “ماكبايس” كالوم ويلسون “هدفين”، وميجل ألميرون، وجويلنتون. بهذا الفوز احتفظ نيوكاسل بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، بينما يقبع أستون فيلا في المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة.