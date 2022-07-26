الإنفلونزا تغيب الثنائي "الدوسري" عن تدريبات الهلال

أعلن نادي الهلال غياب الثنائي "سالم الدوسري وناصر الدوسري" عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، نظير تعرضهما للإنفلونزا .
وأدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء ، مرانًا اعتياديًا، وذلك تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد2022 / 2023 م.
تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية والبدنية، حيث فرض الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز تدريبات لياقية متنوعـة على أجزاء من الملعب.
وأدت المجموعة الثالثة من اللاعبين صباح اليوم فحوصها الطبية الموسمية، شهد المران متابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" .
يواصل الفريق يوم الغد تحضيراته، بفحوص طبية صباحًا، وتدريبات اعتيادية مساءً، استعدادًا للموسم المقبل، الذي ينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الهلال في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة القادم إلى مدينة "برمنغهام" البريطانية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.