حقيقة اقتراب المصري محمد صلاح للعب مع الاتحاد

كشفت صحيفة the" guardian" البريطانية عن حقيقة الأخبار المتداولة عن اقتراب انتقال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانضمام للعب بالدوري السعودي خلال الموسم الجديد.
و ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن نادي الاتحاد مستعد لمنح اللاعب عقداً لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو (141 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول .
وشددت الصحيفة البريطانية على أن محمد صلاح ملتزم مع ليفربول رغم الاهتمام السعودي به، حيث استبعد وكيل أعمال اللاعب مغادرته للنادي الإنجليزي بعد تمديد عقده .
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، والذي انتقل إلى اللعب بصفوفه منذ يوليو 2017، قادماً من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011 .
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الفرنسي نغولو كانتي، البرتغالي جوتا، البرازيلي فابينيو.