لاعبو الهلال الأكثر حضورًا في التشكيل المثالي .. و"أوتافيو" النصر الأعلى تقييمًا

كشف موقع "سوفاسكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم عن تشكيلته المثالية للجولة 29 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
واستحوذ لاعبو الهلال، متصدر الترتيب على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024، فيما كان أبرز الغائبين عن التشكيل لاعبو الاتحاد والتعاون .
ووقع اختيار "سوفاسكور" على ثلاثة لاعبين من الهلال ولاعبين من الوصيف النصر، في حين تمثلت أندية الأهلي والشباب والاتفاق والحزم والرائد والأخدود بلاعب واحد.
و حصل البرتغالي أوتافيو نجم فريق النصر على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة 29 وفقاً لموقع "سوفاسكور"، حيث نال اللاعب تقييم (8،7) درجة .
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: باولو فيتور- الأخدود (8،3).
الدفاع: رومان سايس– الشباب (8،0)، إيمريك لابورت – النصر (8،0)،علي البليهي – الخليج (7،8).
الوسط: روبين نيفيز – الهلال (8،3)، ماتياس نورمان– الرائد (8،2) ، أوتافيو – النصر (8،7).
الهجوم: ميشايل ديلغادو – الهلال (8،1)، ألفارو ميدران– الاتفاق (8،4)، فايز سليماني – الحزم(8،0).