لاعبو الهلال الأكثر حضورًا في التشكيل المثالي .. و"أوتافيو" النصر الأعلى تقييمًا

حراسة المرمى: باولو فيتور- الأخدود (8،3).

الدفاع: رومان سايس– الشباب (8،0)، إيمريك لابورت – النصر (8،0)،علي البليهي – الخليج (7،8).

الوسط: روبين نيفيز – الهلال (8،3)، ماتياس نورمان– الرائد (8،2) ، أوتافيو – النصر (8،7).

الهجوم: ميشايل ديلغادو – الهلال (8،1)، ألفارو ميدران– الاتفاق (8،4)، فايز سليماني – الحزم(8،0).