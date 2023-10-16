رابطة لاعبي كرة القدم تزور معسكر الأولمبي .. وتفتتح استقبال طلبات العضوية

قامت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين مساء اليوم الاثنين ، بزيارة لمقر معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم ( تحت 23 عامًا) المقام حاليًا في مدينة الرياض ضمن البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، وتم اللقاء بالجهازين الإداري والفني واللاعبين.
وتأتي هذه الزيارة الأولى للرابطة للتعريف بأدوارها بتمثيل اللاعبين في اللجان وغرف فض المنازعات واتخاذ القرارات والدعم القانوني في جميع القضايا، إضافة إلى تقديم خدمات تطوير اللاعبين الفنية والطبية والتعليمية والمالية والإدارية والاجتماعية من خلال تقديم معسكرات التدريب والتأهيل البدني والاستشارات المالية والفنية والقانونية واكتشاف المواهب ودعم اللاعبين واللاعبات الذين لا يملكون عقودًا مع أي نادٍ وكذلك تقديم الدعم المالي في الظروف الخاصة.
يُذكر أن الرابطة أعلنت خلال الزيارة عن فتح أبوابها لاستقبال عضويات اللاعبين والبدء في تفعيل برامجها بعد مراجعة التسجيل والتأكد من صحته.
وقد مثل الرابطة في هذه الزيارة عضو مجلس الإدارة الكابتن عبدالملك الخيبري والمدير التنفيذي للرابطة مشاري المقبل ومدير مكتب رئيس الرابطة غادة العوض ومسؤول تطوير الأعمال عبدالإله البريدي.