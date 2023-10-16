رابطة لاعبي كرة القدم تزور معسكر الأولمبي .. وتفتتح استقبال طلبات العضوية

قامت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين مساء اليوم الاثنين ، بزيارة لمقر معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم ( تحت 23 عامًا) المقام حاليًا في مدينة الرياض ضمن البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، وتم اللقاء بالجهازين الإداري والفني واللاعبين.