ضمن البطولة الدولية في إسبانيا .. الأخضر الشاب يخسر ودية سلوفاكيا

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، من منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب بيناتار في مدينة مورسيا الإسبانية، على هامش الدورة الودية في إسبانيا التي يشارك فيها الأخضر ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وتمكن منتخب سلوفاكيا من تسجيل هدفيه في الدقيقتين 10 و 13، في حين جاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 90.
ودخل المدير الفني صالح المحمدي المباراة بقائمة مكونة: من أسامة المرمش في حراسة المرمى، وليد عياش، حسن ربيع، محمد سليمان، سليمان هزازي، أحمد الجليدان، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، عبدالعزيز العليوة، مهند براح، عبدالله رديف.