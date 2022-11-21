ضمن البطولة الدولية في إسبانيا .. الأخضر الشاب يخسر ودية سلوفاكيا

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، من منتخب سلوفاكيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب بيناتار في مدينة مورسيا الإسبانية، على هامش الدورة الودية في إسبانيا التي يشارك فيها الأخضر ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.