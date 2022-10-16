استعاد صدارة الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعمق جراح برشلونة بثلاثية

واصل ريال مدريد تقديم عروضه القوية في الموسم الحالي وحسم "كلاسيكو الأرض" بالتغلب على غريمه وضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وضع بنزيمة ريال مدريد في المقدمة منذ الدقيقة 12 وأضاف النجم الأورغوياني فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35 وتمكن فيران توريس من تضييق الفارق بإحرازه هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83 قبل أن ينجح البرازيلي الشاب رودريغو من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة (90+1).
بهذه النتيجة استعاد ريال مدريد الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الثاني الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم.