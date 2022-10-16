استعاد صدارة الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعمق جراح برشلونة بثلاثية

واصل ريال مدريد تقديم عروضه القوية في الموسم الحالي وحسم "كلاسيكو الأرض" بالتغلب على غريمه وضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.