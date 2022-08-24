أخضر الصالات يكشف عن قائمة معسكر القصيم.. استعدادًا لكأس آسيا

هذا وقد ضمت القائمة عدد 24 لاعبًا وهم: راكان الخليل، حمود الدهان، أسعد السعد، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، عبد الرحمن الملا، صالح القرني، عبد الإله العتيبي، جوهر جماح، منصور الزهراني، محسن فقيهي، فهد الرديني، محمد الخماس، عبدالله المغربي، ناصر الحارثي، فيصل سلطان، بلال بودة، مشاري العبيد، فارس المديهش، معاذ التميمي، محمد عبدالمحسن، عبدالرحيم خيبري، سلطان الدحيم، عمر الغامدي.