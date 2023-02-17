صافرة البلوي تضبط لقاء النصر والتعاون.. والحنفوش لقيادة الوحدة والرائد

واختار اتحاد القدم شكري الحنفوش لقيادة مباراة الوحدة ونظيره الرائد، على أن يساعده كل من سعد السبيعي وبليغ آل رمضان، بينما سيشرف خالد الطريس على إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.