صافرة البلوي تضبط لقاء النصر والتعاون.. والحنفوش لقيادة الوحدة والرائد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباراتي اليوم الجمعة من منافسات الجولة 17 لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
حيث عين الحكم فيصل البلوي لإدارة قمة مباريات الجولة، والتي تجمع بين النصر وضيفه التعاون، ويعاونه محمد العبكري كمساعد أول وعادل شراحيلي مساعد ثانٍ، فيما يتولى عبدالله الشهري إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من ياسر السلطان.
واختار اتحاد القدم شكري الحنفوش لقيادة مباراة الوحدة ونظيره الرائد، على أن يساعده كل من سعد السبيعي وبليغ آل رمضان، بينما سيشرف خالد الطريس على إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.