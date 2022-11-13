بعد تخطي العقبة .. الوحدات بطلاً للنسخة الـ41 من مسابقة كأس الأردن

وضرب الوحدات موعدًا مع غريمه التقليدي الفيصلي في مباراة الكأس السوبر التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في افتتاح الموسم الكروي المقبل.

ويتصدر الفيصلي لائحة الفرق الأكثر فوزًا بالكأس (21) أمام الوحدات (11) والجزيرة والرمثا وشباب الأردن (مرتان لكل منها)، فيما أحرز كل من العربي وذات راس والأهلي اللقب مرة واحدة.