بعد تخطي العقبة .. الوحدات بطلاً للنسخة الـ41 من مسابقة كأس الأردن

توج فريق الوحدات الأول لكرة القدم، بطلاً للنسخة الـ41 من مسابقة كأس الأردن، وذلك بفوزه على العقبة 1-0، الأحد، في المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله في عمان.
وسجل هدف المباراة الوحيد الفلسطيني شهاب القنبر في الدقيقة 18، ليختتم الوحدات الموسم الكروي 2022، بأفضل طريقة ممكنة من خلال رفع كأس الأردن للمرة الحادية عشرة في تاريخه.
وعوض الوحدات خيبة إنهائه الدوري في الوصافة بفارق نقطة خلف الفيصلي، الذي أحرز أيضًا درع الأردن على حساب الرمثا.
وعاد الوحدات لاعتلاء منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي، وذلك بعد إقصاء الفيصلي من دور الثمانية بركلات الترجيح 6-5، ومن ثم الرمثا حامل اللقب 1-0، في الدور نصف النهائي.
وضرب الوحدات موعدًا مع غريمه التقليدي الفيصلي في مباراة الكأس السوبر التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في افتتاح الموسم الكروي المقبل.
ويتصدر الفيصلي لائحة الفرق الأكثر فوزًا بالكأس (21) أمام الوحدات (11) والجزيرة والرمثا وشباب الأردن (مرتان لكل منها)، فيما أحرز كل من العربي وذات راس والأهلي اللقب مرة واحدة.