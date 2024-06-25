تستمر حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية.. ينبع تحتضن نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

وتشهد النهائيات مشاركة 8 أندية، والتي ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية؛ حيث أجريت قرعة النهائيات في وقت سابق، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ تضمّ الأولى كلًّا من: الاتفاق، الغزوة، المحمل، والوطن، فيما تضمّ المجموعة الثانية كلًّا من: التعاون، السلام، حراء، ونجد.