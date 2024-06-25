تستمر حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية.. ينبع تحتضن نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

تنطلق في محافظة ينبع، غدًا الأربعاء، نهائيات الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية، والتي تستمرّ حتى 4 يوليو المقبل بمشاركة 8 أندية، وتقام مبارياتها على الملعب الرملي في الهيئة الملكية بينبع.
وكانت 8 أندية تأهّلت إلى النهائيات من الدوري التصنيفي الذي أقيم في جازان وينبع الشهر الماضي بمشاركة 47 ناديًا.
وتشهد النهائيات مشاركة 8 أندية، والتي ضمنت المشاركة في النسخة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية؛ حيث أجريت قرعة النهائيات في وقت سابق، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين؛ تضمّ الأولى كلًّا من: الاتفاق، الغزوة، المحمل، والوطن، فيما تضمّ المجموعة الثانية كلًّا من: التعاون، السلام، حراء، ونجد.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الرياضي المقبل 2024ـ2025، والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية، وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.