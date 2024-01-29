"وستهام يونايتد" يستهدف ضم "جوتا" لاعب الاتحاد على سبيل الإعارة

يبحث مسؤولو نادي وستهام يونايتد الإنجليزي استعارة البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح الاتحاد بعد تعثر التعاقد مع إبراهيم عثمان، لاعب إف سي نوردسيلاند، في يناير الجاري.
وذكر الصحفي "جاكوب ستينبيرج" الذي يعمل في صحيفة "the guardian" أن توقيع النادي الانجليزي مع اللاعب البرتغالي معقد للغاية لأسباب مادية، ولكن من الممكن ضمه بالفترة المقبلة.
وأفادت أيضًا صحيفة "daily mail" أنه بعد تعثر ضم وستهام لإبراهيم عثمان بسبب السعر الذي طلبه نوردسيلاند للجناح الغاني، قام المدير الرياضي "تيم ستيدن" للنادي الإنجليزي بمحادثات مع جوتا لمحاولة التعاقد معه .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد قد يرغب في استمرار جوتا الذي تم استبعاده الموسم الماضي لاكتفاء عدد أجانب الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته .
وكان قد انتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين يورو .