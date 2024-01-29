"وستهام يونايتد" يستهدف ضم "جوتا" لاعب الاتحاد على سبيل الإعارة

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد قد يرغب في استمرار جوتا الذي تم استبعاده الموسم الماضي لاكتفاء عدد أجانب الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته .