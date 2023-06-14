الخليج يعزز صفوفه بالجناح البرتغالي ايفو رودريغز

وقعت إدارة نادي الخليج، مع الجناح البرتغالي ايفو رودريغز لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2024-2023 في دوري روشن السعودي للمحترفين وبعقد يمتد لموسمين حتى نهاية الموسم الرياضي 2025.
واستهل ايفو مشواره الكروي مع بورتو قبيل الاتجاه نحو باكوس دي فيريرا على سبيل الإعارة ثم الانتقال خارج البرتغال إذ لعب مع رويال أنتويرب البلجيكي محققاً كأس بلجيكا في 2020 وبعد ثلاثة أعوام عاد لبلاده من بوابة فاماليكاو، كما مثل منتخب بلاده في الفئات السنية بداية من السادسة عشر وحتى العشرين من عمره.
الجدير بالذكر أن الخليج أنهى الموسم الحالي من دوري روشن السعودي عند المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.