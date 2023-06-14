الخليج يعزز صفوفه بالجناح البرتغالي ايفو رودريغز

واستهل ايفو مشواره الكروي مع بورتو قبيل الاتجاه نحو باكوس دي فيريرا على سبيل الإعارة ثم الانتقال خارج البرتغال إذ لعب مع رويال أنتويرب البلجيكي محققاً كأس بلجيكا في 2020 وبعد ثلاثة أعوام عاد لبلاده من بوابة فاماليكاو، كما مثل منتخب بلاده في الفئات السنية بداية من السادسة عشر وحتى العشرين من عمره.