البرتغالي غونسالو غيديس يتلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية

تلقى البرتغالي غونسالو غيديس جناح وولفرهامبتون واندررز المُعار إلى بنفيكا البرتغالي، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية بالسوق الشتوي الجاري.
وكشفت صحيفة "ABola" البرتغالية أن غيديس الذي اقتربت إعارته إلى بنفيكا من النهاية، لديه عروض من المملكة العربية السعودية، وإسبانيا خاصة من "فياريال".
وأكدت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين قدّموا عرضًا مغريًا للغاية للاعب البرتغالي للعب في الدوري السعودي، وسيكون لدى غونسالو عدة أيام للتفكير في العروض.
وانضم غونسالو غيديس البالغ من العمر 27 عامًا لصفوف وولفرهامبتون واندررز في 2022، وأعير إلى بنفيكا في أغسطس الماضي.
وسبق للاعب البرتغالي اللعبُ للعديد من الأندية أبرزها: بنفيكا، فالنسيا، ويلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.