الأهلي يكمل جاهزيته لمباراته الودية الأولى في معسكر النمسا

يخوض فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى، اليوم الأربعاء، وذلك بمعسكره الجاري في النمسا؛ استعدادًا للموسم المقبل بقيادة المدرب "المؤقت" يوسف عنبر.
ويواجه الأهلي نظيره شتولفيليدن النمساوي "وديًّا".
وكان مدرب اخضر جدة يوسف عنبر، قد طالب اللاعبين خلال تدريب الأمس بالتسديد على المرمى من مسافات مختلفة، ومن كرات ثابتة ومتحرّكة، إلى جانب التسديد بالرأس. وقبل نهاية الحصة المسائية نُظِّمت مناورة على ثلثَي مساحة الملعب، طبق فيها عنبر الأسلوب الذي سيلعب به المباراة التجريبية المقرَّرة اليوم.