الأهلي يكمل جاهزيته لمباراته الودية الأولى في معسكر النمسا

وكان مدرب اخضر جدة يوسف عنبر، قد طالب اللاعبين خلال تدريب الأمس بالتسديد على المرمى من مسافات مختلفة، ومن كرات ثابتة ومتحرّكة، إلى جانب التسديد بالرأس. وقبل نهاية الحصة المسائية نُظِّمت مناورة على ثلثَي مساحة الملعب، طبق فيها عنبر الأسلوب الذي سيلعب به المباراة التجريبية المقرَّرة اليوم.