الفيحاء يعلن فتح باب الترشح لرئاسة النادي

ومن المقرر النظر في الطعون المقدمة لمدة 5 أيام، تبدأ يوم الأحد 16 من يوليو وحتى يوم الخميس 20 من الشهر نفسه، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 21-22 من الشهر المقبل.