في ختام الجولة 25 من دوري روشن.. الاتحاد يتعثر أمام التعاون

قاد فهد الرشيدي فريقه التعاون لانتصار ثمين على ضيفه الاتحاد 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة الحكم الألماني " باستيان دانكيرت".