في ختام الجولة 25 من دوري روشن.. الاتحاد يتعثر أمام التعاون

قاد فهد الرشيدي فريقه التعاون لانتصار ثمين على ضيفه الاتحاد 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في ختام الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة الحكم الألماني " باستيان دانكيرت".
الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف اللاعب فهد الرشيدي عند الدقيقة 17 ، بعد استثماره لتمريرة سعد الناصر الرائعة.
وكان التعاون قد خسر خدمات حارس المرمى " مايلسون" الذي خرج بداعي الإصابة عند الدقيقة 38 ليحل بديلاً عنه راغد النجار.
ولم تكن محاولات ثلاثي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله و"رومارينهو" و"كورنادو" كافية لتعديل النتيجة نظراً لتألق الحارس البديل.
وفي الشوط الثاني فاجأ "الرشيدي" الاتحاد بهدف ثان للتعاون عند الدقيقة 67.
لكن "حمدالله" نجح في تقليص الفارق لفريقه الاتحاد عند الدقيقة 76 بعد عرضية وصلته من أحمد بامسعود.
وخسر التعاون خدمات اللاعب تركي المطيري الذي خرج بالبطاقة الحمراء، عند الدقيقة 14+90 .
بتلك النتيجة بقي الاتحاد في الصدارة (59 نقطة) فيما قفز التعاون للمركز الخامس ( 40 نقطة).