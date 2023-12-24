منتصف يناير.. نادٍ أمريكي لكرة القدم يخطط لمعسكر تدريبي في السعودية

وأشار المصدر إلى أن الخطة المقترحة هي إقامة المعسكر في العاصمة السعودية الرياض من منتصف يناير إلى منتصف فبراير، قبل التوجه إلى جنوب ولاية فلوريدا؛ استعدادًا لمباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الأمريكي لكرة القدم في 24 فبراير المقبل.