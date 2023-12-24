منتصف يناير.. نادٍ أمريكي لكرة القدم يخطط لمعسكر تدريبي في السعودية

يقترب فريق دي سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم، من وضع خططه للموسم التحضيري لعام 2024، بإقامة معسكر تدريبي في المملكة.
ووفقًا لتقارير أمريكية، يُجري الفريق -الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العاصمة واشنطن- محادثات مع مسؤولي النادي لتنظيم المعسكر وسطَ يناير المقبل في السعودية.
وأفاد مصدر مطلع في النادي الأمريكي، بأن من المتوقع أن يتم الإعلان في وقت قريب عن تفاصيل المعسكر، وحضور لاعبي الفريق وأعضاء الإدارة في مباريات إنتر ميامي الأمريكي مع فِرَق الهلال والنصر في كأس موسم الرياض في 29 يناير و1 فبراير المقبلين.
وأشار المصدر إلى أن الخطة المقترحة هي إقامة المعسكر في العاصمة السعودية الرياض من منتصف يناير إلى منتصف فبراير، قبل التوجه إلى جنوب ولاية فلوريدا؛ استعدادًا لمباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الأمريكي لكرة القدم في 24 فبراير المقبل.