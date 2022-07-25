الخليج يضم ثنائي الفيصلي صالح آل عباس والحارس طاهر الحجي على سبيل الإعارة

ويلعب صالح آل عباس صاحب الـ29 عامًا، في مركز المهاجم، حيث سبق أن مثل نادي نجران لمدة موسمين من عام 2017 حتى 2019 موسمين، قبل أن ينتقل لصفوف النصر في صيف 2019، والذي بدوره أعاره إلى نادي أبها في صيف 2019 من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ثم أعاره لنادي الباطن في صيف 2020، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفيصلي في صيف 2021.