الخليج يضم ثنائي الفيصلي صالح آل عباس والحارس طاهر الحجي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الاثنين، تعاقده مع ثنائي فريق الفيصلي المهاجم صالح آل عباس والحارس طاهر الحجي، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة لتمثيل الفريق الموسم المقبل.
وجاء التعاقد مع الثنائي لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2022-2023، بعد صعود الخليج لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى.
وكان صالح آل عباس صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، قادمًا من النصر، بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى عام 2024، إلا أن هبوط عنابي سدير لدوري يلو دفعه للرحيل.
وشارك آل عباس مع الفيصلي في 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا.
من جانب آخر قال الحساب الرسمي لنادي الفيصل على موقع "تويتر":"وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من الأشقاء في نادي الخليج بشأن إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم “صالح آل عباس“ إلى نهاية الموسم القادم متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح".
ويلعب صالح آل عباس صاحب الـ29 عامًا، في مركز المهاجم، حيث سبق أن مثل نادي نجران لمدة موسمين من عام 2017 حتى 2019 موسمين، قبل أن ينتقل لصفوف النصر في صيف 2019، والذي بدوره أعاره إلى نادي أبها في صيف 2019 من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، ثم أعاره لنادي الباطن في صيف 2020، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفيصلي في صيف 2021.