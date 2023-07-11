النصر يستهدف التعاقد مع "دومينيكو بيراردي" لاعب ساسولو الإيطالي

يلعب دومينيكو بيراردي البالغ من العمر 28 عامًا، في خط هجوم نادي ساسولو الإيطالي، والذي كان قد انضمّ إلى صفوفه في يوليو 2015، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.