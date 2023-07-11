النصر يستهدف التعاقد مع "دومينيكو بيراردي" لاعب ساسولو الإيطالي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أن نادي النصر السعودي يستعدّ لتقديم عرض رسمي، للتعاقد مع الإيطالي دومينيكو بيراردي، لاعب ساسولو الإيطالي، خلال الموسم الصيفي الحالي.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأن المهاجم الإيطالي أعطى موافقته للانضمام لصفوف النصر، وبدء التفاوض مع إدارة النادي السعودي الذي سيقدم له عرضًا رسميًّا خلال الساعات القليلة المقبلة.
يلعب دومينيكو بيراردي البالغ من العمر 28 عامًا، في خط هجوم نادي ساسولو الإيطالي، والذي كان قد انضمّ إلى صفوفه في يوليو 2015، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.
وكان النصر قد تعاقد رسميًّا خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان السابق.