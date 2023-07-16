الاتحاد في معسكر الطائف.. راحة عن التدريبات غدًا الاثنين

قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي "نونو سانتو" منح اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غدٍ الاثنين، وذلك ضمن البرنامج التحضيري للفريق في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بمدينة الطائف.
وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" أن اللاعبين حصلوا على راحة عقب تدريبات اليوم على أن يعاود الفريق الكروي الأول تدريباته الثلاثاء المقبل.
وأجرى أصفر جدة، اليوم الأحد، حصتين تدريبيتين في معسكره الحالي بالطائف اشتملت على تدريبات لياقية وتكتيكية ومناورة كروية.
يُشار إلى أن الاتحاد يقيم معسكرًا إعداديًا في مدينة الطائف استعدادًا للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق 27 يوليو الجاري في أبها والطائف.
ويلعب الاتحاد ضمن المجموعة الأولى للبطولة إلى جانب الشرطة العراقي والترجي التونسي والصفاقسي التونسي، حيث سيقص مشواره في البطولة يوم 27 يوليو بمواجهة الترجي التونسي ثم يواجه الصفاقسي التونسي يوم الأحد 30 يوليو على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي الأربعاء 2 أغسطس المقبل.