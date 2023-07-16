الاتحاد في معسكر الطائف.. راحة عن التدريبات غدًا الاثنين

ويلعب الاتحاد ضمن المجموعة الأولى للبطولة إلى جانب الشرطة العراقي والترجي التونسي والصفاقسي التونسي، حيث سيقص مشواره في البطولة يوم 27 يوليو بمواجهة الترجي التونسي ثم يواجه الصفاقسي التونسي يوم الأحد 30 يوليو على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي الأربعاء 2 أغسطس المقبل.