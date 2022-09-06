"الشباب" يجري مرانه الرئيس لـ "الطائي" .. "والمولد " يشارك في التدريبات الجماعية

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته في ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني مورينو، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الطائي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي.

انطلق البرنامج التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها مورينو عددًا من النقاط الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع مدرب اللياقية اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، تلاها المدرب بتقسيم الفريق لعدة مجموعات طبقت الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في اللقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب خصصها لتطبيق النهج التكتيكي اعتمده للقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

من جهة أخرى انتظم اللاعب فهد المولد المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول في التدريبات الجماعية.