بعد أن قطع مسافة 811.2 كيلومترًا.. الدراج البريطاني "سايمون بيتس" بطلًا للنسخة الرابعة من "طواف العـلا 2024"

تُوّج اليوم السبت، الدراج البريطاني "سايمون بيتس" من فريق (جايكو- العلا) بلقب النسخة الرابعة من سباق طواف العلا 2024، بعد أن قطع مسافة 811.2 كيلومترًا، في زمن قدره 18:37:05 ساعة من إجمالي السباق؛ وذلك بعد ختام المرحلة الخامسة التي انطلقت اليوم من البلدة القديمة، مرورًا بقرية مغيراء، ومطار العلا الدولي، وبوابة موقع الحجر، وصولًا إلى مطل حرة عويرض، بمسافة قُدّرت بـ150.2 كيلومترًا.