"محور الهرم".. "ضمك" يعلن تعاقده رسميًّا مع المصري طارق حامد

وكان طارق حامد صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2022؛ حيث شارك مع الفريق في 28 مباراة، وحقق معه دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي.