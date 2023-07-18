بمشاركة نجومه.. الاتحاد يكشف عن طقم الفريق الأساسي للموسم الجديد

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لعدد من نجوم الفريق الكروي الأول للرجال والسيدات، وهم يرتدون الطقم الرئيسي للفريقين، أرفقها بعبارة: "الطقم الأساسي للفريق الكروي الأول.. من جدة التاريخية .. نظهر بهويتنا الجديدة وبطابعها التاريخي".