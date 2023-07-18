بمشاركة نجومه.. الاتحاد يكشف عن طقم الفريق الأساسي للموسم الجديد

كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن طقم الفريق الأول لكرة القدم "الأساسي" للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
وأطلق نادي الاتحاد العنان لطقمه الجديد، حيث جاء الإعلان هذه المرة بمشاركة فريق السيدات مع نظيره فريق الرجال.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صوراً لعدد من نجوم الفريق الكروي الأول للرجال والسيدات، وهم يرتدون الطقم الرئيسي للفريقين، أرفقها بعبارة: "الطقم الأساسي للفريق الكروي الأول.. من جدة التاريخية .. نظهر بهويتنا الجديدة وبطابعها التاريخي".
وجاء تصميم الطقم الأساسي منسجماً مع ألوان نادي الاتحاد التقليدية، وهي "الأصفر والأسود"، لكلا الفريقين السيدات والرجال، حيث يسيطر اللون الأصفر والأسود لون شعار النادي، بخطوط طولية عريضة.