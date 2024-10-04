الشباب يؤكد سلامة لاعبه ماجد عبدالله

وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "كشفت الفحوصات الطبية عن سلامة لاعب الفريق الأول ماجد عبدالله بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق مع ضمك، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين".