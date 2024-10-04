الشباب يؤكد سلامة لاعبه ماجد عبدالله

أعلن نادي الشباب سلامة لاعب الفريق الكروي الأول ماجد عبدالله من الإصابة التي تعرَّض لها في مباراة الفريق أمام ضمك، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبقى في المشفى لمدة 24 ساعة.
وتعرَّض اللاعب ماجد عبدالله لإصابة قوية؛ فَقَدَ إثرها الوعي بعد اصطدامه بمحمد الخيبري، لاعب ضمك، خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال النادي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "كشفت الفحوصات الطبية عن سلامة لاعب الفريق الأول ماجد عبدالله بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق مع ضمك، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين".
وتابع البيان: "قرَّر الجهاز الطبي المشرف على حالة اللاعب بقاءه في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".
من جانبه، قال تركي الغامدي، المتحدث الرسمي لنادي الشباب، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب نهاية مباراة فريقه أمام ضمك: "نُطمئن الجميع على حالة الكابتن ماجد عبدالله؛ فقد استعاد وعيه، وحاليًا تحت الملاحظة في المستشفى، وتواصل مع زملائه وعائلته".