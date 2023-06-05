برعاية وزيري الرياضة والتعليم .. غدًا نهائي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم

برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ويوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم، تختتم مساء يوم غدٍ الثلاثاء منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس للبنين 2023 في نسختها الرابعة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
حيث يلتقي في المباراة النهائية لفئة (15 سنة - المرحلة المتوسطة) فريق مدرسة حافظ الحكمي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بنظيره فريق مدرسة اللقيه من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بعد تغلبهما على فريقي متوسطة الحديبية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ومتوسطة الحسن بن الهيثم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران (4 - 1) و (2- 0) تواليًا، فيما سيلعب الفريقان الخاسران في الدور النصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
في حين، يجمع نهائي فئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) فريق مدرسة زيد بن سهل الأنصاري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بنظيره فريق مدرسة بريدة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد تغلبهما على فريق مدرستي العباس بن عبدالمطلب من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وفريق يزيد بن أبي سفيان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بنتيجتي (2 - 1) ، (5 - 4) بعد احتكام فريقي تعليم القصيم ومكة المكرمة إلى ركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الشوطين الأصليين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2- 2) ، فيما سيلعب الفريقان الخاسران في الدور النصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وعلى صعيد صدارة هدافي البطولة، يتصدر القائمة لفئة (15 سنة)، اللاعب عبدالرحمن سفياني من فريق مدرسة حافظ الحكمي من إدارة تعليم الرياض برصيد 11 هدفًا، يليه ثامر خوري من مدرسة اللقيه بإدارة تعليم جازان بـ 6 أهداف، ومن ثم أحمد علي من فريق مدرسة اللقيه بإدارة تعليم جازان برصيد 5 أهداف، ويتصدر قائمة الهدافين لفئة (18 سنة) كل من اللاعبين سامي مرزوق من مدرسة يزيد بن أبي سفيان بتعليم مكة المكرمة برصيد 6 أهداف يليه بسام الأحمد من مدرسة بريدة بإدارة تعليم القصيم بـ 4 أهداف، ومن ثم حسان إدريس بـ 3 أهداف من مدرسة زيد بن سهل الأنصاري بإدارة تعليم جدة.