برعاية وزيري الرياضة والتعليم .. غدًا نهائي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم

في حين، يجمع نهائي فئة (18 سنة - المرحلة الثانوية) فريق مدرسة زيد بن سهل الأنصاري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بنظيره فريق مدرسة بريدة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد تغلبهما على فريق مدرستي العباس بن عبدالمطلب من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وفريق يزيد بن أبي سفيان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بنتيجتي (2 - 1) ، (5 - 4) بعد احتكام فريقي تعليم القصيم ومكة المكرمة إلى ركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الشوطين الأصليين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2- 2) ، فيما سيلعب الفريقان الخاسران في الدور النصف النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.