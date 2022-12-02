الليلة يسدل الستار عن منافسات دور المجموعات لمونديال قطر.. تعرف على مباريات الدور الثاني

بدأت ملامح جدول مباريات الدور الثاني "دور الـ16" من كأس العالم، تتضح مع اقتراب ختام دور المجموعات لمونديال "قطر 2022″، الذي يسدل الستار مساء اليوم عن منافساته، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل، تعد بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة العربية.
واحتدم الصراع في المجموعات الـ8 في البطولة، ولم تضمن سوى 3 منتخبات بطاقة العبور إلى الدور المقبل بعد أول جولتين؛ وهي منتخبات: فرنسا، والبرتغال، والبرازيل.
وحتى الآن ضمن 12 منتخبًا بطاقة العبور إلى الدور المقبل، والمنتخبات هي: فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وأستراليا والأرجنتين وبولندا والمغرب وكرواتيا واليابان وإسبانيا.
وتأهل عن المجموعة الأولى منتخبا: هولندا، والسنغال، فيما تصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا على الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة المركز الثاني.
وفي المجموعة الثالثة خطف منتخب الأرجنتين صدارة المجموعة، فيما حلّ منتخب بولندا ثانيًا، ليرافق ميسي ورفاقه نحو الدور المقبل، في حين اكتفى المنتخب السعودي بفوز على الأرجنتين مقابل هزيمتين ليودع المونديال رفقة المكسيك.
أما المجموعة الرابعة فقد رافق منتخب أستراليا نظيره الفرنسي الذي تأهل في وقت سابق، فيما خرج منتخبا: تونس بعد أن حلّ ثالثًا برصيد 4 نقاط، والدنمارك بعد أن حلّ في المركز الأخير برصيد نقطة.
ونجح منتخب اليابان في التأهل للدور الثاني بعد فوزه على إسبانيا 2-1، لينتزع صدارة المجموعة الخامسة من منتخب إسبانيا، الذي حلّ ثانيًا، فيما ودعت ألمانيا نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات رغم فوزه في الجولة الأخيرة على كوستاريكا.
وخطف منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على كرواتيا التي حلّت ثانية بـ5 نقاط، لتودع بلجيكا منافسات البطولة من بابها الصغير بحلولها ثالثة بـ3 نقاط.
واليوم سنتعرف على أصحاب البطاقات الأربعة المتبقية المؤهلة لدور ثمن النهائي؛ حيث ستواجه غانا الأورغواي، وتلتقي البرتغال مع كوريا الجنوبية عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تختتم منافسات دوري المجموعات بمواجهتين تقامان بذات التوقيت؛ حيث يلتقي في الأولى منتخب صربيا مع سويسرا، والبرازيل تواجه الكاميرون.
جدول مباريات الدور الثاني في كأس العالم
3 نوفمبر 2022:
هولندا × الولايات المتحدة الأمريكية "ملعب خليفة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة".
إنجلترا × السنغال "ملعب أحمد بن علي، 22:00".
4 نوفمبر:
الأرجنتين × أستراليا "ملعب الثمامة، 18:00".
فرنسا × بولندا "ملعب البيت، 22:00".
5 نوفمبر:
اليابان × كرواتيا "ملعب الجنوب، 18:00".
أول المجموعة السابعة × ثاني المجموعة الثامنة "ملعب 974، 22:00".
6 نوفمبر:
المغرب × إسبانيا "ملعب المدينة التعليمية، 18:00".
أول المجموعة الثامنة × ثاني المجموعة السابعة "ملعب لوسيل، 22:00".