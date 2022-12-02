الليلة يسدل الستار عن منافسات دور المجموعات لمونديال قطر.. تعرف على مباريات الدور الثاني

بدأت ملامح جدول مباريات الدور الثاني "دور الـ16" من كأس العالم، تتضح مع اقتراب ختام دور المجموعات لمونديال "قطر 2022″، الذي يسدل الستار مساء اليوم عن منافساته، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات من العيار الثقيل، تعد بمزيد من الإثارة في أكبر حدث رياضي تستضيفه المنطقة العربية.