الاتحاد الدولي يوجّه ريال مدريد بتنظيم بطولة كأس العالم

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، دون الكشف عن تفاصيل المسابقة بشكل موضح.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء: أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ نادي ريال مدريد بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2022، بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع فبراير 2023، بالتحديد خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، على أن يكون الإعلان الرسمي عبر موقع "فيفا" خلال أيام قليلة.
ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية أندية: ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الوداد المغربي بطل أفريقيا، سيتي المتأهّل عن قارة أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الفريق المستضيف من الدوري الإماراتي، وممثل قارة آسيا الذي لم يتحدّد بعد رسميًّا بسبب عدم لعب الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن.
الجدير بالذكر أن الهلال السعودي بطل آسيا لعام 2021 شارك في النسخة الماضية من بطولة العالم للأندية، وحلّ في المركز الرابع من الترتيب العام.