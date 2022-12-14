الاتحاد الدولي يوجّه ريال مدريد بتنظيم بطولة كأس العالم

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية أندية: ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الوداد المغربي بطل أفريقيا، سيتي المتأهّل عن قارة أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الفريق المستضيف من الدوري الإماراتي، وممثل قارة آسيا الذي لم يتحدّد بعد رسميًّا بسبب عدم لعب الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن.