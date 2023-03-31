الخليج ينهي تحضيراته للقاء الهلال.. وبعثة الفريق تغادر للرياض

وانطلقت الحصة التدريبية بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب باستخدام الكرة بعدها عمد المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية متنوعة قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة الغد.