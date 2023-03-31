الخليج ينهي تحضيراته للقاء الهلال.. وبعثة الفريق تغادر للرياض

أنهى فريق الخليج اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة الهلال المؤجلة من الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين قبل المغادرة إلى الرياض للقاء الأزرق العاصمي يوم غد السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.
وانطلقت الحصة التدريبية بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب باستخدام الكرة بعدها عمد المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية متنوعة قبل أن يختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة الغد.
ويبحث الخليج في لقاء الغد عن الفوز للهروب من شبح الخطر حيث يملك 17 نقطة يحتل بها المركز الـ14 بالتساوي مع العدالة صاحب المركز الـ15 (قبل الأخير).
ويدرك البرتغالي بيدرو ايمانويل المدير الفني لفريق الخليج أن المهمة ستكون صعبة لكنه يعول على عدد من اللاعبين في مقدمتهم البرتغالي فابيو مارتنيز والألباني سوكول سيكاليشي والجابوني بيوجو بوكو للعودة بنتيجة إيجابية.