الأهلي يعلن رحيل هدافه عمر السومة.. والعربي القطري يتعاقد معه لعامين

وكان المهاجم البالغ عمره 34 عاماً قد أنهى علاقته بنادي الأهلي، بعد تنازله عن القيمة المتبقية في تعاقده، ليرحل بعد مسيرة حافلة شهدت تسجيله 144 هدفاً في الدوري، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي .