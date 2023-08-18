بمشاركة ياسين بونو.. الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الفيحاء

بدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية في صالة الإعداد البدني، طبق خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية، حيث أدى اللاعبون في الجزء الأول من المران تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يختتم "جيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.