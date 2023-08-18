بمشاركة ياسين بونو.. الهلال ينهي تحضيراته لملاقاة الفيحاء
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة، مشاركة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، المنضم حديثاً للفريق، قادماً من إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد لثلاث سنوات.
ميدانياً، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "الفيحاء"، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
بدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية في صالة الإعداد البدني، طبق خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية، حيث أدى اللاعبون في الجزء الأول من المران تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يختتم "جيسوس" الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وأجرى متوسط الميدان عبدالإله المالكي مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة، تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية للفريق.
وسيواجه الهلال، غداً السبت، نظيره الفيحاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.