دوري روشن للمحترفين.. "كيسيه" ينقذ الأهلي من مطب الأخدود في الوقت القاتل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً على شقيقه الأخدود وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله محترف النادي الأهلي، اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 90+7.
الجدير بالذكر أنه كان هناك هدف لصالح البرازيلي فيرمينيو محترف النادي الأهلي لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 9 في حين توقف رصيد الأخدود عند النقطة رقم 1.