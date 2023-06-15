توتو ميركاتو: رئيس الهلال في أوروبا لقيادة مفاوضات التعاقد مع نيمار

وكانت تقارير قد ذكرت أن نادي الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو، إلى باريس للتخلي عن نيمار، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2025، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين.